Ölsperren nach der Havarie des Schiffs (AFP)

Nach Angaben der ecuadorianischen Behörden wurden Ölsperren ausgelegt. An mehreren Stellen in der Bucht Academia vor der Insel Santa Cruz seien Kraftstoffteppiche zu sehen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Schiff zum Zeitpunkt der Havarie etwa 7.500 Liter Diesel an Bord hatte. Die vier Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden.

Die Galápagos-Inseln gehören zu Ecuador und liegen rund 1.000 Kilometer westlich der südamerikanischen Küste im Pazifik. Das Archipel zählt wegen seiner besonderen Flora und Fauna zum Unesco-Weltnaturerbe.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.