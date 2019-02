Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist in Hanoi eingetroffen, wo er morgen mit US-Präsident Trump zusammentreffen wird.

Im Mittelpunkt des Gipfels stehen die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen der USA. Trump wird heute Abend in der vietnamesischen Hauptstadt erwartet.



Beim vorangegangenen Treffen in Singapur im Juni 2018 hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer vollständigen Denuklearisierung erklärt. Es gab dazu aber keine konkreten Zusagen. Trump stellt Nordkorea im Gegenzug für Abrüstung wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht.