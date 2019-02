Vor dem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un werden Vertreter beider Länder erneut zu Vorgesprächen zusammenkommen.

Ein Termin dafür sei ab Ende nächster Woche in einem asiatischen Land vorgesehen, sagte in Sprecher des südkoreanischen Präsidentenpalastes. Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Biegun, hatte bereits in der vergangenen Woche Pjöngjang besucht. Das zweite Treffen zwischen Trump und Kim ist für Ende Februar geplant.



Derweil schlossen Südkorea und die USA ein neues Abkommen zur Truppenstationierung. Es regelt die Kosten für die in Südkorea stationierten 28.500 US-Soldaten. Auf Drängen Washingtons zahlt Seoul künftig mehr Geld für die Präsenz der amerikanischen Kräfte. Angesichts der schwierigen Verhandlungen waren Befürchtungen laut geworden, die Vereinigten Staaten könnten die Truppen aus Südkorea abziehen.