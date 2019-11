Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich vor dem Start der Haushaltswoche skeptisch über mögliche weitere SPD-Forderungen für den Sozialbereich geäußert.

Man habe in den vergangenen Jahren sehr viel in den Zusammenhalt der Gesellschaft investiert, sagte der CDU-Politiker vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Nun sei es an der Zeit, mehr in die Zukunft des Landes zu investieren. Brinkhaus nannte unter anderem die Bereiche Verkehr und digitale Infrastruktur. Dies werde die Union auch in der Generaldebatte des Bundestags am Mittwoch deutlich machen. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, der Haushalt zeichne sich durch Investitionen aus, lege aber auch einen Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit und steige in eine soziale Klimapolitik ein.



Die SPD-Spitze brachte heute ihre Pläne für die Einführung einer Kindergrundsicherung voran. Demnach sollen bisherige Einzelleistungen wie Hartz Vier und Kindergeld zusammengefasst werden. Die neue Geldleistung soll - abhängig von den finanziellen Verhältnissen der Familie und dem Alter des Kindes - zwischen 250 und 478 Euro betragen.