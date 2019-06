Kurz vor dem 15. Jahrestag des NSU-Anschlags in Köln sind Flugblätter mit rechtsextremistischen Inhalten aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden sie in Briefkästen im Ortsteil Mühlheim verteilt. Es gebe derzeit keine konkreten Gefährdungserkenntnisse, sagte ein Sprecher. Die Flugblätter enthielten demnach unter anderem Aufrufe zur Gewalt gegen Muslime.



Am 9. Juni 2004 hatten Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorzelle NSU in der Keupstraße in Mülheim eine mit Nägeln gefüllte Bombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt. An diesem Sonntag ist dort ein Straßenfest geplant. In Mülheim leben viele Menschen mit Migrationshintergrund.