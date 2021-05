Die Bundesregierung hat sich nach Angaben von Umweltministerin Schulze weitgehend auf das neue Klimaschutzgesetz geeinigt.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, der Gesetzentwurf solle morgen vom Kabinett beschlossen werden - und zwar im Grundsatz mit den verschärften Zielen, die in ihrer Vorlage aus der vergangenen Woche enthalten gewesen seien. Demnach sollen die Emissionen in Deutschland bis 2030 um 65 Prozent und bis 2040 um 88 Prozent sinken. Spätestens 2045 soll in Deutschland dann Treibhausgas-Neutralität erreicht sein.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, die Klima-Ziele für die Zeit nach 2030 genauer zu regeln. Zur Begründung hieß es, die Freiheitsrechte junger Generationen würden durch das Fehlen entsprechender Pläne verletzt.



Hier finden Sie den Referentenentwurf der Änderung des Klimaschutzgesetzes.

