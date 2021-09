Die USA und die Europäische Union unternehmen einen gemeinsamen diplomatischen Vorstoß, um die weltweiten Emissionen von klimaschädlichem Methangas zu verringern.

Sie wollen auch andere Länder dazu bringen, sich im Vorfeld des COP26-Klimagipfels im November in Glasgow zur Senkung des Methanausstosses innerhalb der nächsten zehn Jahre zu verpflichten. Das geht aus Dokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Das Treibhausgas Methan gilt neben Kohlendioxid als Hauptverursacher des Klimawandels. Nach und nach wird es von den Regierungen stärker in den Blick genommen, um die globale Erwärmung zu begrenzen.



Unterdessen hat US-Präsident Biden mitgeteilt, dass extreme Wetter-Ereignisse in den USA im vergangenen Jahr Kosten von fast 100 Milliarden US-Dollar verursacht haben - und damit soviel wie noch nie in der Geschichte des Landes. Biden war zuvor zum Lake Tahoe nach Kalifornien gereist, um dort die schweren Schäden zu begutachten, die durch das sogenannte Caldor-Feuer entstanden waren.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.