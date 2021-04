Kurz vor Beginn eines internationalen Klimagipfels hat Großbritannien angekündigt, seinen Kohlendioxid-Ausstoß in den kommenden Jahren deutlich zu senken.

Premierminister Johnson sagte in London, man werde die Emissionen bis zum Jahr 2035 im Vergleich zu 1990 um 78 Prozent reduzieren. Dies sei 15 Jahre früher als ursprünglich geplant. Man wolle die Messlatte für den Kampf gegen den Klimawandel erhöhen und habe sich deshalb das weltweit ambitionierteste Ziel zur Reduzierung von Emissionen gesetzt, erklärte Johnson. Die EU strebt bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent an. Bis 2050 will sie klimaneutral sein.



US-Präsident Biden hat ab Donnerstag zu einem virtuellen Klimagipfel mit rund 40 Staats- und Regierungschefs geladen. An den zweitägigen Beratungen nehmen auch Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin teil.

