Die Pläne von CDU und CSU für mehr Klimaschutz werden konkreter.

Die CDU-Spitze schlägt unter anderem eine Erhöhung der Abgabe auf Flugtickets vor sowie eine Förderung von nicht-fossilen Technologien und Kraftstoffen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Partei kommt heute zusammen, um die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung am 20. September vorzubereiten. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will heute ein Klimaschutzkonzept beschließen, das unter anderem vorsieht, fossile Kraftstoffe über einen nationalen Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten teurer zu machen.



Der Koalitionspartner SPD macht den Fortbestand der Regierung von Fortschritten in der Klimapolitik abhängig. In Berlin hatte der Koalitionsausschuss gestern Abend über verschiedene Vorschläge beraten.