Kurz vor dem nächsten Treffen der Spitzen der Großen Koalition bekräftigen Union und SPD ihre Forderungen.

Der CSU-Vorsitzende Söder plädierte für eine Reform der Unternehmensteuer. Man brauche vergleichbare Steuersätze wie in anderen Ländern, sagte Bayerns Ministerpräsident in Berlin. Dabei gehe es auch um Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus sprach sich Söder für Entlastungen bei den Energiepreisen sowie grundlegende Änderungen an der Erbschaftsteuer aus, die zu Nachteilen insbesondere für Familienunternehmen führe. Derweil pochten die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans auf einen höheren Mindestlohn sowie Milliardeninvestitionen in Verkehrsnetze, Schulen und Krankenhäuser. Zuvor sollten jedoch hoch verschuldete Kommunen von ihren Altschulden befreit werden.



Die nächste Sitzung des Koalitionsausschusses steht an diesem Mittwoch an.