Der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann von den Grünen hat die Forderung seiner Partei nach Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge bekräftigt.

Die Industrie habe getrickst und deshalb habe sie eine klare Verantwortung, sagte Hermann im Deutschlandfunk. Wenn die Bundesregierung sich dagegen für Umtauschprämien ausspreche, dann verstehe sie sich offenbar als Handelsvertreter für die Industrie, bemängelte Hermann. Die Regierung müsse endlich einen Grenzwert dafür festlegen, ab wann man von einer wirksamen Nachrüstung sprechen könne, ergänzte der Grünen-Politiker. Wenn man den habe, wäre es auch klar, was die Industrie zu tun habe. Die Bundesregierung ignoriere aber das Problem; sie wolle eher die Autoindustrie schützen als die Bürger.



Der Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU, Laumann, wandte sich gegen den Einsatz von Steuergeldern für die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen. Die Autohersteller würden nicht mit ihrem Angebot durchkommen, 80 Prozent der Kosten für die Umrüstung zu übernehmen, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk.



Die Betriebsratsvorsitzenden der Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW haben sich gemeinsam gegen pauschale Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge ausgesprochen. Eine solche Regelung würde einseitig deutsche Hersteller benachteiligen und Arbeitsplätze gefährden, erklärten Osterloh, Brecht und Schoch gegenüber der "Bild"-Zeitung. Die Arbeitnehmervertreter schlugen statt dessen vor, auch alle ausländischen Hersteller mit einzubeziehen. Diese seien ebenso von Grenzwertüberschreitungen betroffen. Nötig sei deshalb ein einheitlicher Grenzwert für Stickoxid.



Führende Politiker von Union und SPD beraten in Berlin heute über die Umrüstung und den Ersatz älterer Diesel-Fahrzeuge. Im Koalitionsausschuss soll unter anderem über technische Veränderungen an den Motoren gesprochen werden. Außerdem geht es um Prämien, die Besitzer von Autos mit Euro-Norm 4 und 5 beim Kauf eines neuen Wagens erhalten könnten.



Am Wochenende war in Medienberichten von bis zu 10.000 Euro die Rede - jedoch nur in bestimmten Städten mit besonders hoher Luftbelastung. Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, es werde eine Lösung angestrebt, die möglichst viele Regionen umfasse. Nach wie vor strittig ist die Finanzierung. Die Autohersteller sind nicht zu einer vollen Kostenübernahme bereit.