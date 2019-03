Vor seiner zweitägigen Reise nach Kroatien hat Bundespräsident Steinmeier die Bedeutung der Freizügigkeit innerhalb der EU betont.

Die offenen Grenzen kämen auch Kroatien zugute, sagte er der Zeitung "Vecernji list". Zugleich mahnte Steinmeier Reformen in dem Land an, um den Menschen dort eine glaubwürdige Perspektive anzubieten. Wegen der vergleichsweise hohen Abwanderung wird in Kroatien über die in der EU geltenden Freizügigkeit debattiert.



Morgen wird Steinmeier mit militärischen Ehren in Zagreb empfangen und trifft anschließend mit Staatschefin Kolinda zusammen.