Vor der italienischen Insel Lampedusa sind gestern Abend 70 Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden.

Wie die italienische Hilfsorganisation "Mediterranea Saving Humans" mitteilte, waren sie auf einem Holzboot unterwegs. Die Menschen seien von dem Schiff "Mare Jonio" an Bord genommen worden, teilte ein Sprecher mit. Ein Suchflugzeug der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hatte das Boot zwei Tage zuvor entdeckt. - Noch unklar ist, was mit den 211 Flüchtlingen auf der "Sea-Watch 3" geschieht. Die italienischen Behörden verweigern dem Schiff bislang die Anlandung in einem sicherem Hafen.