Nach der Entführung eines Tankers im Mittelmeer durch eine Gruppe von Migranten hat die maltesische Marine das Schiff unter ihre Kontrolle gebracht.

Eine Spezialeinheit sei an Bord gegangen und habe den Tanker gesichert, wurde offiziell mitgeteilt. Das Schiff sei jetzt auf dem Weg nach Valletta. Dort sollten die Migranten der Polizei übergeben werden. Der Tanker war gestern in libyschen Gewässern entführt worden und sollte Kurs Richtung Europa nehmen. Der Kapitän hatte einen Alarm abgesetzt. Nach Angaben des italienischen Innenministers Salvini hatte die Crew 108 Migranten gerettet.



Die deutsche Hilfsorganisation "Sea-Eye" wollte nicht von einer Entführung des Tankers sprechen. Sie erklärte, eines ihrer Rettungsschiffe habe den Funkverkehr zwischen dem Tanker und einem europäischen Marineflugzeugs mitgehört. Demnach forderte der Kapitän Unterstützung an, weil die Menschen an Bord sehr aufgebracht seien und nicht nach Libyen zurückgebracht werden wollten.