Russland hat Deutschland im Fall Nawalny eine "Propagandakampagne" gegen Moskau vorgeworfen.

In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, westliche Staaten versuchten, Nawalny in den Nachrichten zu halten, um sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Insbesondere Berlin lasse keine Gelegenheit aus, den - so wörtlich - "Hype" um Nawalny als Vorwand für neue Angriffe gegen Moskau zu nutzen. Den deutschen Behörden wurde vorgeworfen, die russische Regierung von den Ermittlungen um Nawalny auszuschließen.



Morgen reist Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen mit Präsident Putin nach Moskau. Regierungssprecher Seibert hatte gestern erklärt, der immer noch ungelöste Fall des inhaftierten Oppositionspolitikers sei eine schwere Belastung des Verhältnisses beider Länder. Morgen jährt sich auch der Giftanschlag auf Nawalny zum ersten Mal.

