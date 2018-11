Russland hat finanzielle Sanktionen gegen ukrainische Unternehmen, Geschäftsleute und Politiker verhängt.

Ministerpräsident Medwedew unterzeichnete ein Dekret, in dem 68 Firmen und mehr als 300 Einzelpersonen aufgeführt sind. Ihre Vermögenswerte in Russland werden eingefroren. Betroffen sind auch die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko und ein Sohn von Präsident Poroschenko. Moskau reagiert damit nach eigener Darstellung auf bestehende ukrainische Sanktionen gegen Russland.



Bundeskanzlerin Merkel wird heute in Kiew zu Gesprächen erwartet. Mit Präsident Poroschenko will sie über bilaterale Themen beraten, aber auch über den Konflikt in der Ostukraine und die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen. Dabei geht es um die Einhaltung des Waffenstillstands und den Abzug schwerer Waffen. Die Kanzlerin wird sich in Kiew auch mit Ministerpräsident Groisman treffen und ein Denkmal zur Erinnerung an die Massenproteste auf dem Maidan-Platz besuchen.