Die Türkei wirft der Europäischen Union vor, sich nicht an die Vereinbarungen des Flüchtlingsdeals zu halten.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte der "Bild"-Zeitung, die EU habe bisher noch nicht einmal die Hälfte der zugesagten sechs Milliarden Euro gezahlt.

Die Türkei halte sich dagegen an die Abmachungen und nehme alle Flüchtlinge wieder auf, die von der EU zurückgeschickt würden. Auch andere Zusagen seien nicht erfüllt worden, so die Erweiterung der Zollunion oder eine Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der EU.



Bundeskanzlerin Merkel reist morgen zu einem offiziellen Besuch in die Türkei. Auch die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind belastet - unter anderem durch die Inhaftierung Oppositioneller und deutscher Staatsbürger, die Einschränkung der Pressefreiheit und die türkischen Militärinterventionenin Syrien.