Einen Tag vor Beginn des Strafprozesses um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine hat es in Den Haag Proteste von Angehörigen der Opfer gegeben.

Wie niederländische Medien berichten, stellten sie vor der russischen Botschaft 298 leere Stühle auf. Diese sollten die Opfer symbolisieren. Russland weist jede Verantwortung für den Abschuss des Flugzeugs im Juli 2014 zurück, bei dem alle Insassen ums Leben gekommen waren.



Der Prozess beginnt morgen in der Nähe von Amsterdam. In Abwesenheit angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Den vier Männern wird vorgeworfen, damals in Verbindung zu prorussischen Rebellen gestanden zu haben. Juristisch vorgeworfen wird ihnen Totschlag sowie eine vorsätzliche und unrechtmäßige Zerstörung eines Flugzeugs mit Todesfolge.