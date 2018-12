Vor den heutigen neuen Massendemonstrationen der sogenannten "Gelbwesten" hat der französische Premier Philippe gemäßigte Vertreter der Protestbewegung getroffen.

Ein Vertreter der Gruppe erklärte nach dem Gespräch am Abend in Paris, der Regierungschef habe versprochen, ihre Forderungen an Präsident Macron weiterzuleiten. Am Dienstag hatten Gelbwesten-Vertreter ein Treffen mit der Regierung noch abgesagt, da sie nach eigenen Angaben von Hardlinern der Protestbewegung bedroht wurden.



Macron traf sich am Abend mit Polizisten, die heute auf den Pariser Champs-Elysées eingesetzt werden sollen. In der Hauptstadt hatte es vor einer Woche erneut gewalttätige Proteste der Gelbwesten gegeben. Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, sind heute landesweit rund 89.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, 8.000 davon in Paris. Dort bleiben viele Touristen-Attraktionen wie der Eiffelturm und der Louvre geschlossen; 14 Zonen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko werden geräumt.



Die Proteste richten sich vor allem gegen die Steuerpolitik Macrons.