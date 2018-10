Russland plant während des laufenden Nato-Manövers in Norwegen Raketentests in der Nähe.

Sie sollen in den nächsten Tagen in den internationalen Gewässern vor der norwegischen Küste stattfinden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, Moskau habe sich bei dieser Ankündigung an den vereinbarten Weg gehalten. Er erwarte von Russland ein professionelles Verhalten.



Das Nato-Manöver in Norwegen ist das größte seit Ende des Kalten Krieges. Rund 50.000 Soldaten nehmen daran teil. Simuliert wird der Angriff auf einen Verbündeten. Russland beobachtet die Übung mit Argwohn. Zuvor hatte es im September das größte russische Militärmanöver der Geschichte gegeben.