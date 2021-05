Zwei Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben die USA wegen der Corona-Pandemie eine Reisewarnung für Japan ausgesprochen.

Es gelte die rote und damit höchste von vier Warnstufen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Das Ministerium hatte im April eine Verschärfung seiner weltweiten Reisehinweise für rund 80 Länder angekündigt, darunter für Japan.



Die Olympischen Sommerspiele sollen trotz der Pandemie vom 23. Juli bis 8. August in Tokio stattfinden. In mehr als zehn Regionen ist der Notstand verhängt. Japan hatte eine Verschiebung der Spiele abgelehnt.

