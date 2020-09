Die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" will morgen ein weiteres Mal die umstrittenen Mohammed-Karikaturen abdrucken.

Das kündigte Reaktionsleiter Laurent Sourisseau in der Online-Ausgabe des Magazins an. Anlass ist ein Prozessauftakt im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion vor fünf Jahren.



2005 hatte die dänische Zeitung "Jyllands-Posten" zwölf Zeichnungen des islamischen Propheten veröffentlicht. Ein Jahr später druckte "Charlie Hebdo" sie nach und zog damit ebenfalls die Wut muslimischer Extremisten auf sich. Am 7. Januar 2015 drangen zwei Bewaffnete in die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" ein. Sie ermordeten zwölf Menschen.

Prozess beginnt

An den Tagen danach erschoss ein Komplize eine Polizistin und vier Kunden eines koscheren Supermarkts. Die drei Attentäter wurden von der Polizei gestellt und dabei getötet. Vor dem Pariser Schwurgericht müssen sich ab morgen dreizehn Männer und eine Frau wegen Unterstützung der Terroristen verantworten.