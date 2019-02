Kurz vor seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Trump erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gefordert.

Er verwies auf Twitter darauf, dass er zusätzliches Militär an die Grenze entsandt habe. In Trumps Rede soll es nach Angaben seiner Sprecherin auch um dieses Thema gehen. Die Demokraten lehnen die Finanzierung einer Mauer ab, für die der Präsident 5,7 Milliarden Dollar im Haushalt veranschlagt. Dies stand im Zentrum des Haushaltsstreits, der über fünf Wochen hinweg zu einem Stillstand von Teilen der Regierung geführt hat.



Trump spricht in der kommenden Nacht vor beiden Kammern des Kongresses. Ursprünglich war die Rede vor einer Woche geplant, wurde aber wegen der Haushaltssperre verschoben.