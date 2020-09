SPD-Chefin Esken strebt eine kostenlose Nachhilfe für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler an.

Dafür könnte das bestehende sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket genutzt werden, sagte sie der Funke-Mediengruppe vor dem geplanten Treffen am Montag im Kanzleramt zur Schulsituation in der Coronakrise. Es ließe sich ein Abonnement auf einer qualitätsgeprüften Nachhilfeplattform verteilen, anstelle der Kosten für eine Fahrt ins Schullandheim, die in diesem Schuljahr ohnehin ausfallen dürfte.



Am Montag wollen sich Kanzlerin Merkel, Esken und Bundesbildungsministerin Karliczek mit Kultusministern der Länder treffen. Wie die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, mitteilte, wird dabei auch über eine flächendeckende und zügige Breitbandanbindung von Schulen gesprochen.

