Vor Beginn von Sondierungen mit FDP und Grünen hat SPD-Chef Walter-Borjans Abstand von einer Reform der Schuldenbremse genommen.

Jeder wisse, dass dafür eine Zweidrittelmehrheit in Parlament und Bundesrat nötig wäre, sagte er der "Rheinischen Post". Ohne Mitwirkung von CDU und CSU werde es also nicht gehen. Von daher sei es unnötig, sich darüber mit Grünen und FDP in den geplanten Gesprächen zu verkämpfen. Wichtig sei, dass die geltende Schuldenregel nicht zu einer Investitionsbremse werde, führte Walter-Borjans aus.



Die FDP hatte vor der Wahl erklärt, eine Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse werde es mit ihr nicht geben. Die Grünen indes wollten zur Modernisierung Deutschlands deutlich mehr investieren. Um dies zu ermöglichen, solle unter anderem die Schuldenbremse umgebaut werden, hieß es. SPD, Grüne und FDP wollen Möglichkeiten prüfen, in einer sogenannten Ampel-Koalition eine neue Bundesregierung zu bilden.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.