Die neue SPD-Führung hat sich zum Ziel gesetzt, die Umfragewerte der Partei innerhalb eines Jahres zu verdoppeln.

Bis Ende 2020 wollten sie wieder Zustimmungswerte von 30 Prozent und vielleicht mehr erreichen, sagte die designierte Parteivorsitzende Esken der SPD-Zeitung "Vorwärts". Derzeit kommt die SPD in Umfragen auf rund 15 Prozent. Mehr als 30 Prozent erreichten die Sozialdemokraten bei einer Bundestagswahl zuletzt 2005 (34,2).



Zuversichtlich äußerte sich auch Eskens Parteikollege Walter-Borjans. Er betonte, Ziel sei es, wichtige sozialdemokratische Projekte auch über den Koalitionsvertrag hinaus umzusetzen. Dazu gehöre unter anderem der Klimaschutz.



Esken und Walter-Borjans sollen am Freitag auf dem SPD-Parteitag offiziell an die Parteispitze gewählt werden. Die Zustimmung gilt nach dem Mitgliederentscheid als sicher. Vertreter des linken Flügels bekräftigten im Vorfeld ihre Forderung, dass der Parteitag auch über den Fortbestand der Großen Koalition entscheidet.



Die Parteilinke Lange geht davon aus, dass die neue SPD-Doppelspitze nicht von ihrer kritischen Haltung zur Großen Koalition abrücken wird. Die Flensburger Oberbürgermeisterin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Frage sei, ob Walter-Borjans und Esken im Bundesvorstand eine Mehrheit für ihre Ideen fänden. Ein Antrag des Parteivorstands sieht vor, die Parteitags-Delegierten nicht über den Fortbestand der Koalition entscheiden zu lassen.