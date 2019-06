US-Präsident Trump hat sich in einem Zeitungsinterview erneut in die britische Politik eingemischt und ein kompromissloseres Vorgehen beim Brexit befürwortet.

Er sagte der "Sunday Times", gehe die EU nicht auf die Forderungen Londons ein, sollte Großbritannien eben ohne Abkommen austreten und zudem seine noch ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund 44 Milliarden Euro einfach nicht bezahlen. Als weiteren Ratschlag empfahl er den Briten, den Vorsitzenden der radikalen Brexit-Partei, Farage, in Verhandlungen mit Brüssel einzubinden. Erst gestern hatte der US-Präsident in einem Interview mit dem Boulevardblatt "The Sun" für den Brexit-Hardliner Johnson als Nachfolger der scheidenden Premierministerin May geworben. Trump wird morgen zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien erwartet.



Beide Zeitungen gehören dem Medienunternehmer Murdoch, der auch den amerikanischen Fernsehsender Fox News besitzt.