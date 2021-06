Wenige Tage vor einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Biden hat der russische Präsident Putin seine Dialogbereitschaft betont.

Es gebe Themen, bei denen man effektiv zusammenarbeiten könne, sagte er dem russischen Staatsfernsehen. Dazu zählten die Sorge um die Umwelt, eine strategische Stabilität und regionale Konflikte. Es gehe darum, persönliche Kontakte und Beziehungen wieder herzustellen, erklärte der Kremlchef. In einem Interview mit dem US-Sender "NBC News" hatte Putin vor Kurzem betont, die bilaterale Beziehung habe in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht.

Treffen am Mittwoch in Genf

Putin und Biden kommen am Mittwoch in Genf zusammen. Das Treffen fällt in eine Zeit der Spannungen zwischen beiden Ländern. So hat Biden angekündigt, dass er bei der Zusammenkunft die wiederholten Hackerangriffe aus Russland, die Menschenrechtslage sowie die russische Einmischung in US-Wahlen zur Sprache bringen will. In einem Interview mit "ABC News" hatte der US-Präsident bereits im März gesagt, Putin werde den Preis dafür bezahlen, dass er Bidens Kandidatur zu untergraben versucht habe. Auf die Frage, ob er den russischen Präsidenten für einen "Killer" halte, antwortete Biden: "Das tue ich". Schon jetzt ist klar, dass es keine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen geben soll. Biden und Putin wollen getrennt auftreten.

McAllister (CDU): keine großen Erwartungen an das Treffen zwischen Biden udn Putin

Der CDU-Europapolitiker McAllister betonte im WDR, er habe keine besonders hohen Erwartungen an Ergebnisse des Treffens. Der Vertrauensverlust zwischen den USA und Russland, aber auch zwischen der Europäischen Union und Russland sei in den vergangenen Jahren so groß gewesen, dass man versuchen müsse, Schritt für Schritt im Dialog mit den Russen zu überlegen, ob es Gemeinsamkeiten gebe. Grundsätzlich sei das Treffen zwischen Biden und Putin aber positiv zu bewerten, betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament. Ein wichtiges Ziel aus seiner Sicht wäre, wenn beide Seiten

ihre Positionen und roten Linien in wichtigen Fragen wie nukleare

Rüstungskontrolle, Abrüstung oder Cyberattacken klären könnten.



Auch die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hat keine hohen Erwartungen an das Treffen. Man könne nicht mit großen Änderungen oder Fortschritten in den russisch-amerikanischen Beziehungen rechnen, sagte sie im Deutschlandfunk. Es sei vielmehr der Versuch von Biden, eine Arbeitsbeziehung zu etablieren, um bestimmte internationale Probleme, die beide Staaten gemeinsam lösen müssten, anzusprechen.

