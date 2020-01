US-Präsident Trump will seinen lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten in den nächsten Tagen vorlegen. Dies werde wahrscheinlich kurz vor dem für Dienstag geplanten Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Washington geschehen, sagte Trump vor Journalisten.

Er sprach von einem ausgezeichneten Plan, nannte aber keine Details. Trump hat neben Netanjahu auch dessen politischen Herausforderer Gantz nach Washington eingeladen. Außer um den Friedensplan soll es bei dem Treffen auch um gemeinsame Sicherheitsinteressen gehen. Trump hatte die Palästinenser unter anderem dadurch gegen sich aufgebracht, dass er mit dem jahrzehntelangen Konsens westlicher Nahost-Diplomatie brach und Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannte. Die Palästinenser reklamieren den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt eines eigenen Staates.



Der maßgeblich von Trumps Schwiegersohn Kushner erarbeitete Friedensplan setzt in seinem bereits bekannten ökonomischen Teil auf massive Wirtschaftshilfen für die Palästinenser. Zum politischen Teil hatte Kushner erklärt, dass darin nicht von einer Zwei-Staaten-Lösung die Rede sein werde.