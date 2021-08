Bundespräsident Steinmeier hat die Europäer zu einem solidarischen Vorgehen in Flüchtlingsfragen aufgerufen.

Der tschechischen Zeitung "Pravo" sagte er, man könne nicht alle Menschen aufnehmen, die aus guten Gründen ein besseres Leben suchten. Aber es werde weiter Krisen geben, die Menschen zur Flucht nach Europa bewegten, da reiche aktuell ein Blick nach Afghanistan. Damit müsse man in Europa solidarisch umgehen und dürfe die Staaten mit einer EU-Außengrenze nicht allein lassen. Der Bundespräsident äußerte sich vor seinem Besuch in Tschechien, zu dem er heute aufbricht. Gespräche wird er unter anderem mit Präsident Zeman und Ministerpräsident Babis führen. Die Regierung in Prag lehnt feste Verteilungsquoten für Geflüchtete entschieden ab. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich dafür eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.