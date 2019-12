Der ukrainische Staatschef Selenskyj ist in den umkämpften Osten des Landes gereist.

Bei einem Besuch der Soldaten sagte er, die Streitkräfte seien der Garant der Wirksamkeit aller diplomatischer Anstrengungen. Selenskyj betonte zugleich, er werde sich beim Ukraine-Gipfel am Montag in Paris für eine diplomatische Lösung einsetzen. An dem Treffen nehmen Russlands Staatschef Putin, Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel teil. Wie das Bundeskanzleramt mitteilte, wird Merkel vor dem Gipfel ein Gespräch mit Putin führen.