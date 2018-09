Bundesaußenminister Maas hat die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervorgehoben.

Man lebe in einer Zeit, in der man mehr Verlässlichkeit und Vertrauen in den gemeinsamen Regeln brauche, sagte Maas in Berlin vor seiner Abreise zur UNO-Vollversammlung in New York. Mit Blick auf weltweite Krisen und Konflikte nannte er Prävention als zentralen Punkt. Man dürfe sich nicht erst mit einem Konflikt befassen, wenn dieser schon in vollem Gange sei. Zudem bezeichnete der Außenminister den Klimawandel als eine der wichtigsten Herausforderungen. Die Folgen verstärkten bestehende Konflikte und wirkten sich destabilisierend auf Länder und Regionen aus. - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beginnt morgen.