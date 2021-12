Der russische Präsident Wladimir Putin (r.) und US-Präsident Joe Biden. (picture alliance/dpa/Sergey Guneev & picture alliance/Consolidated News Photos/Chris Kleponis - Pool via CNP)

Kreml-Sprecher Peskow sagte im Vorfeld, man erwarte bei dem GHespräch keinen Durchbruch. Die bilateralen Beziehungen befänden sich noch immer in einem bedauernswerten Zustand. Es gebe jedoch in einigen Bereichen einen beginnenden Dialog, betonte Peskow. Wie das Weiße Haus in Washington in der Nacht bekanntgab, stimmte sich Biden im Vorfeld der Unterredung mit der scheidenden Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron, Italiens Regierungschef Draghi und Großbritanniens Premierminister Johnson ab. Alle hätten ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine erklärt und Russland zur Deeskalation aufgefordert.

Washington und Kiew werfen Moskau vor, eine Militärinvasion in der Ukraine vorzubereiten, was die russische Regierung jedoch bestreitet.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.