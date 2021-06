Zwischen CDU und CSU gibt es weiter Uneinigkeit über eine mögliche Ausweitung der sogenannten Mütterrente.

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte der "Bild am Sonntag", es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Mütter, unabhängig davon wann ihre Kinder geboren wurden, dieselbe Anerkennung für ihre Lebensleistung in der Rente bekämen. Der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Laschet, hatte dafür plädiert, das Rentensystem nicht mit zusätzlichen Erhöhungen zu belasten. Dies bekräftigte nun der CDU-Vize und hessische Ministerpräsident Bouffier. Eine Ausweitung der Mütterrente sei aus seiner Sicht nicht machbar, da man schon sehr große finanzielle Herausforderungen habe, sagte Bouffier den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Bislang bekommen Mütter oder Väter, die vor dem Jahr 1992 geborene Kinder erzogen haben, in der Regel nur 2,5 Rentenpunkte pro Kind anerkannt.

Bei den danach Geborenen sind es drei Rentenpunkte. Das will die CSU ändern.

