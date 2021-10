Die Repräsentantin des UNO-Flüchtlingsrats in Deutschland, Lumpp, warnt vor negativen humanitären Folgen der Erderwärmung.

Man beobachte, dass die Auswirkungen des Klimawandels Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten vertieften sowie bestehende Vulnerabilitäten und Risiken vervielfachten, sagte Lumpp der Funke Mediengruppe. Faktoren wie Armut, unzureichende Ernährungsgrundlagen und Konflikte verbänden sich zu einer negativen Dynamik, die zunehmend Menschen dazu zwinge, ihre Heimat zu verlassen. Wer bereits vor Krisen geflüchtet sei, den treffe der Klimawandel besonders hart, betonte die deutsche UNHCR-Vertreterin. So hätten viele Schutz in Ländern gefunden, die zu den ärmsten und von der Erderwärmung oft besonders stark betroffenen Staaten gehörten und die keine Ressourcen hätten, um sich den zunehmend schwierigen Lebensbedingungen anzupassen.



Fielen wegen Dürren dann noch Ernten aus oder vertrockneten Wasserquellen, treffe dies die ganze Bevölkerung in diesen Ländern, erklärte Lumpp weiter.

