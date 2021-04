Die griechische Regierung hat 80 Jahre nach dem deutschen Angriff im Zweiten Weltkrieg die Forderung nach Reparationszahlungen bekräftigt.

Das Außenministerium in Athen erklärte, dass die Frage der Entschädigung aus griechischer Sicht weiterhin offen sei. Griechenland hatte Deutschland in den vergangenen beiden Jahren mehrfach zu Verhandlungen aufgefordert. Berlin wies dies zurück. Für die Bundesregierung ist das Thema mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag über die außenpolitischen Folgen der deutschen Einheit von 1990 rechtlich und politisch abgeschlossen.



Nazi-Deutschland hatte Griechenland und Jugoslawien am 6. April 1941 überfallen. Bis 1944 verübten SS und Wehrmacht in Griechenland zahlreiche Massaker. Zehntausende griechische Zivilisten starben. Eine griechische Parlamentskommission schätzte die Summe der von Deutschland verursachten Kriegsschäden auf 289 Milliarden Euro.

