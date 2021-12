Diktator Kim Jong Un mit seiner Schwester Kim Jo Jong unterwegs auf dem Berg Paektu (Archivbild) (AFP / KCNA / KNS )

Sie sollten ihm ihr "Geschick und die Zukunft anvertrauen und über seine Sicherheit und Autorität wachen". Kim Jong Un war mit dem Todestag seines Vaters Kim Jong Il am 17. Dezember 2011 faktisch zum obersten Führer der Partei, des Militärs und des Staates aufgestiegen. Offiziell wurde er erst nach einer mehrtägigen Trauerperiode am 29. Dezember 2011 als solcher ausgerufen.

Der nach südkoreanischen Schätzungen heute 37 Jahre alte Staatschef nahm mit anderen hochrangigen Partei-Funktionären und Militärs an einer Gedenkveranstaltung in Pjöngjang zu Ehren seines Vaters teil. Tausende Menschen standen in Reihen vor dem Kumsusan-Palast, wo sich dessen einbalsamierte Leiche sowie seines Großvaters Kim Il Sung befinden. An der Veranstaltung vor dem Mausoleum nahm auch Kims einflussreiche Schwester Kim Jo Jong teil. Sie ist Mitglied der von ihrem Bruder geleiteten Kommission für Staatsangelegenheiten, die als höchstes Entscheidungsgremium des Landes gilt.

Seit mehr als 70 Jahren lässt die Familie einen Personenkult um die kommunistische Dynastie zelebrieren. Trotz weit verbreiteter Armut und Nahrungsmittelknappheit werden die Leistungen der Machthaber in den Staatsmedien als unvergleichlich beschrieben. Dabei ist das Land wegen seines Atomwaffenprogramms diplomatisch isoliert und internationalen Sanktionen unterworfen.

