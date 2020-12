In einer öffentlichen Online-Veranstaltung mit Reden und Diskussionen bereitet die SPD ihr Programm für die Bundestagswahl im nächsten Jahr vor.

In gut 30 Runden mit mehr als 70 Experten und Politikern werden bis zum späten Nachmittag aktuelle Fragen erörtert. Themen sind unter anderem soziale und ökologische Gerechtigkeit, Solidarität auch in den Zeiten der Corona-Krise, Bildung und Ausbildung sowie die Digitalisierung. Am Vormittag war die Konferenz von den Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans eröffnet worden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.