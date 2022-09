Eingliederung Chersons in russisches Staatsgebiet ist unterbrochen. (dpa / picture alliance / Olexandr Chornyi)

Grund sei die schlechte Sicherheitslage, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die von Moskau eingesetzten Behörden in Cherson. Nach der andauernden Bombardierung durch ukrainische Truppen sei unter anderem die Fahrt über eine wichtige Brücke nicht mehr möglich. Die Abstimmung über die Eingliederung der Region nach Russland ist für das kommende Jahr geplant; ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Die ukrainische Armee versucht derzeit, Cherson in einer Gegenoffensive zurückzuerobern. Ihr Südkommando bestätigte heute Angaben von Präsident Selenskyj, wonach mehrere Ortschaften eingenommen wurden. Außerdem seien ein Munitionsdepot, eine Pontonbrücke und ein Kontrollzentrum der russischen Armee zerstört worden, hieß es. Das US-Institut für Kriegsstudien mit Sitz in Washington berichtete von nachweislichen Fortschritten der ukrainischen Streitkräfte in der Region.

Die EU sicherte der Ukraine in einem in Brüssel unterzeichneten Abkommen weitere 500 Millionen Euro an Unterstützung zu. Das Geld soll Flüchtlingen und Landwirten zugute kommen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.