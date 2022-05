Bundeswirtschaftsministerium

Steinkohle fällt im Steag Kraftwerk Duisburg-Walsum von einem Transportband. (Bernd Thissen/dpa)

Ein geplantes Gesetz sieht nach Angaben von Regierungsvertretern in Berlin vor, zur Abschaltung vorgesehene Steinkohlekraftwerke in eine Netzreserve zu überführen. Außerdem soll die Laufzeit von bereits in Reserve gehaltenen Stein- und Braunkohlekraftwerken verlängert werden. Im Falle eines Gas-Engpasses ist vorgesehen, Gas aus der Stromerzeugung herauszunehmen, um es für andere Zwecke verfügbar zu halten. Die neuen Regeln sollen vorläufig bis Ende März 2024 gelten.

