Israelisches Militär an der Grenze zum Gazastreifen (Ohad Zwigenberg/AP/dpa)

Demnach wurden etwa 120 Israelis nach den Terrorangriffen vor einer Woche von der Hamas verschleppt. Am Abend wurden wieder Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes gemeldet. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Kampf gegen die Hamas muss nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation im Gazastreifen geführt werden. Neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza werde den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sagte Baerbock nach Gesprächen mit dem ägyptischen Außenminister Schukri und dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Gheit, in Kairo. Zudem würden auch jegliche bisher erreichte Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn in Gefahr gebracht.

Auch die Vereinten Nationen riefen zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen auf.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.