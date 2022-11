Minusma-Mission in Mali

Im Rahmen der Mission "MINUSMA" ist die Bundeswehr im Senegal und in Mali im Einsatz (picture alliance / dpa / Peter Steffen)

Zugleich soll aber vom kommenden Jahr an mit einer Art Einstieg in den Ausstieg begonnen werden. Rgierungsprecher Steffen Hebestreit teilte dazu mit: "Die Bundesregierung hat heute entschieden, dem Bundestag vorzuschlagen, das Mandat für den Bundeswehr-Einsatz in Mali (im Rahmen der VN-Mission MINUSMA) im Mai 2023 letztmalig um ein Jahr zu verlängern, um diesen Einsatz nach zehn Jahren strukturiert auslaufen zu lassen." Dabei solle insbesondere den Wahlen in Mali, die für Februar 2024 vorgesehen seien, Rechnung getragen werden.

Verteidigungsministerin Lambrecht hatte sich wegen der schlechten Sicherheitslage für einen Abzug eingesetzt, Außenministerin Baerbock beharrte auf einen Verbleib der Soldaten. Zuletzt hatte es wiederholt Streit zwischen den Militärmachthabern in Mali und der UNO-Mission Minusma gegeben, für die Deutschland rund 1.200 Soldaten stellt.

Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Armeeputsche erlebt. Seit dem jüngsten Coup im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen "Übergangsregierung" geführt. International in die Kritik geraten ist sie auch, weil sie neben Minusma auch mit der russischen Söldnertruppe "Wagner" zusammenarbeitet, die für schwere Menschenrechtsverbrechen verantwortlich gemacht wird.

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie hier

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.