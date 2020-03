Die rund 3.700 Beschäftigten der Europäischen Zentralbank sollen am kommenden Montag von Zuhause aus arbeiten.

Das teilte eine Sprecherin der EZB in Frankfurt am Main mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Börsen-Zeitung". Mit dem eintägigen Test wolle die Zentralbank ihren Notfallplan prüfen, der bei einer Infizierung von Mitarbeitern mit dem Coronavirus in Kraft treten würde. Getestet werde vor allem die IT-Infrastruktur, also etwa die Datenübermittlung.



Bereits zu Beginn der Woche hatte der bayerische Autohersteller BMW 150 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Auch 200 Beschäftigte von ProSiebenSat1 in Unterföhring müssen im Homeoffice arbeiten.