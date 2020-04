Über zehn Millionen Masken! Aus China! Endlich! Am Montagvormittag landete ein eigens für den Transport dieses wertvollen Guts organisierter Flieger in Leipzig. Es sollte ein emblematischer Termin für Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer werden, die die Masken persönlich in Empfang nahm; etliche Pressevertreter wurden eingeladen. Aus Sicht politischer Kommunikation war dies eine dankbare Möglichkeit: ein Erfolg der Regierung während der Coronakrise konnte sicht- und damit greifbar gemacht werden Und so wurden an diesem Tag viele Bilder und Videos gemacht.

Jedoch war das visuell spannendste, nicht was vor den Kameras zu sehen war, sondern dahinter: etliche Reporter, Medienvertreter, Kameramänner, Fotografen, Berichterstatter, dicht an dicht aneinander gedrängt bei dem Versuch im Pressepulk das beste Bild und oder den klangstärksten O-Ton zu ergattern. Zudem fiel bei diesem Maskenempfang ganz besonders das auf, was eben nicht zu sehen war: kein einziger der Beteiligten trug einen Mundschutz.

"Neuauslegung des Konzepts ´politische Immunität´"

Spiegel-Korrespondent Matthias Gebauer beschrieb auf Twitter die Situation folgendermaßen: "Ich bin ja nicht grad als Verteidiger der #Bundeswehr bekannt. Heute allerdings gab es in Leipzig vor dem @akk Termin klare Anweisungen zu Abstand wg #Corona, die dann von vielen Kollegen im Bildersturm ignoriert wurden.

Journalisten müssen Vorbilder sein

Wenn also ausgerechnet Akteure dieser beiden Sphären Wasser predigen und Corona trinken, dann verspielen sie das Vertrauen, das mühselig in die Maßnahmen aufgebaut wurde. Dieses Vertrauen ist aber unabdingbar, wenn wir uns darauf verlassen wollen, dass alle mitziehen, um die Krise schnellstmöglich zu überwinden.



Natürlich: die Berichterstatter beim Fototermin zwängten sich ja nicht zusammen, weil sie den menschlichen Kontakt so vermisst hätten, sondern weil gute Bilder und hochwertige O-Töne ihre Einkommensquelle sind. Sie sind angewiesen darauf, nah dran zu sein. Doch auch da gäbe es andere Möglichkeiten: z.B. gestaffelte Interviews und Fototermine mit Warteschlange. Das braucht zwar mehr Zeit, aber vor dem Supermarkt kriegen wir das ja auch hin. Und beim Mundschutz gibt es ja nun wirklich keine Ausrede.



Journalisten müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Die beim Fototermin buchstäblich Demaskierten werden auch daran gemessen, ob das, was sie schreiben und das, was sie tun, kohärent ist. Warum sollten Medien denn Verhaltensweisen empfehlen und verbreiten, von denen sie selber nicht überzeugt sind? Wir brauchen gerade nicht nur gute Nachrichtenbilder, sondern auch Vorbilder.