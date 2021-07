Verbraucherinnen und Verbraucher müssen im Laufe des Jahres auf weiterhin steigende Preise einstellen.

Grund sind die hohen Produktionskosten, die im Juni so stark gestiegen sind wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, zogen die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Ein größeres Plus gab es zuletzt im Januar 1982, als die Preise wegen der zweiten Ölkrise stark gestiegen waren.



Hauptverantwortlich für die höheren Produktionskosten sind die Preise für Brennstoff, Stahl und Holz. So verteuerte sich allein die Energie um durchschnittlich 17 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.