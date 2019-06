Nach der Landtagswahl in Bremen treffen die Grünen heute eine Vorentscheidung über die künftige Regierungsbeteiligung.

Der Vorstand will beschließen, mit welchen Parteien über eine Koalition verhandelt werden soll. Am Donnerstag soll dann die Basis auf einem Landesparteitag über den Vorschlag befinden. Möglich wäre zum einen ein rot-rot-grünes Bündnis. In diesem Fall käme Die Linke erstmals in einem westdeutschen Bundesland an die Regierung. Zum anderen wäre eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP denkbar. In diesem Szenario könnte die CDU mit Spitzenkandidat Meyer-Heder erstmals den Bremer Bürgermeister stellen.



Im "Weser-Kurier" warb der CDU-Politiker für Bremen als Pilotregion, in der ausgetestet werden könne, wie CDU und Grüne gemeinsam eine moderne Klima- und Umweltpolitik voranbringen. Die Christdemokraten müssten grüner werden, betonte Meyer-Heder.