Tierschutz

Keine Stierkämpfe mehr in der größten Stierkampfarena von Mexiko (imago images/Agencia EFE)

Hintergrund ist eine Klage von Tierschützern. Ein Gericht gab den Antragsstellern heute Recht, allerdings kann gegen das Urteil noch Berufung eingelegt werden. Die Tierschützer hatten sich in ihrem Verbotsantrag auf die Verfassung der Hauptstadt berufen, die den Schutz und eine würdige Behandlung von Tieren vorschreibt. Der Betreiber der Stierarena kündigte an, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um - so wörtlich - die mexikanischen Sitten und Gebräuche zu verteidigen.

