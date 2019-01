Vorfälle in Amberg

Nach den Angriffen junger Asylbewerber auf Passanten im bayerischen Amberg hat Bundesinnenminister Seehofer eine Verschärfung der Gesetze angekündigt.

Es handele sich um Gewaltexzesse, die nicht geduldet werden könnten, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Wenn vorhandene Gesetze nicht ausreichten, müssten sie geändert werden. Dazu wolle er der Koalition Vorschläge machen, betonte Seehofer. Er erneuerte seine Absicht, die Abschieberegeln zu verschärfen.



In Amberg sitzen vier junge Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Irak in Untersuchungshaft. Die 17- bis 19-jährigen sollen am Samstag insgesamt zwölf Menschen angegriffen haben.



Seehofer betonte, es gehöre zur politischen Glaubwürdigkeit, diesen Fall mit ebensolcher Härte und Entschiedenheit zu verfolgen wie die offensichtlich fremdenfeindlich motivierte Tat von Bottrop.