Die Vorkommnisse in Chemnitz werfen nach Einschätzung Konfliktforscherin Beate Küpper neben politischen auch gesellschaftliche Fragen auf.

Küpper sprach im Deutschlandfunk von "pogromhafter Stimmung", die es in ähnlicher Ausprägung wie in Chemnitz auch schon in anderen Zusammenhängen gegeben habe, beispielsweise in Freital und Heidenau. Die neue Qualität sei aber, dass die rassistische Mobilisierung, die in Chemnitz stattgefunden habe, wahnsinnig schnell gegangen sei.



Ein neues Phänomen sei, dass die alten Nazis gemeinsam mit den neuen Nazis zu Demonstrationen aufriefen: Da sei auch der organisierte Rechtsextremismus dabei, der hocherfahren, hoch gewaltbereit und mit einer politischen Agenda ausgestattet sei. Chemnitz sei darüber hinaus immer ein Hotspot der "alten Nazis" gewesen, so die Forscherin der Hochschule Niederrhein. "Neu ist auch, dass die Fratze ganz deutlich sichtbar wurde - da kann jetzt keiner mehr von besorgten Bürgern sprechen".



Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frohnmaier betonte dagegen, auf den Demonstrationen seien auch viele anständige Bürger. Diese seien einfach besorgt "über die Politik der Bundesregierung, die dafür gesorgt hat, dass dieses Land so unsicher ist wie lange nicht mehr", sagte Frohnmaier im Deutschlandfunk.



Seinen Angaben zufolge ist die Zahl der "Messergewalt" beziehungsweise der "Messerdelikte" allein im Jahr 2017 um 20 Prozent gestiegen. Frohnmaier, der zuletzt für AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gearbeitet hat, gibt selbst nicht an, woher er die Informationen über diese angebliche Steigerungsrate hat. Er sagt selbst, dass Daten über Messerdelikte und die Herkunft der Täter nicht in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamts (BKA) erfasst wird.



Das bestätigte eine Sprecherin des BKA dem Deutschlandfunk. Demnach könne man auch keine Steigerungsraten aus der PKS ableiten. Eine alternative Quelle, die mit der PKS vergleichbar wäre, gebe es in Deutschland nicht.



Theoretisch könnte die Zahl von 20 Prozent auch aus der Addierung von einzelnen Erhebungen der Landeskriminalämter (LKA) abgeleitet worden sein. Eine Stichprobe beim LKA in Nordrhein-Westfalen ergab jedoch: auch dort werden Straftaten, die mit einem Messer als Waffe begangen werden, gar nicht gesondert erfasst. Die einzige Möglichkeit, die dem Sprecher des LKA in Düsseldorf noch eingefallen ist, um auf eine statistische Größe zu "Messerdelikten" zu kommen, sind die Polizeidirektionen. Davon gibt es in NRW 47. Möglicherweise haben einzelne von ihnen aus Eigenantrieb heraus statistische Erhebung für Delikte mit Messern in ihren Regionen erstellt. Doch dann, so der LKA-Sprecher, fehle dann die Vergleichbarkeit mit anderen Regionen.