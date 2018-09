Vorfälle in Chemnitz

Der CSU-Innenpolitiker Kuffer hat Verfassungsschutzpräsident Maaßen gegen Kritik verteidigt.

Kuffer sagte im Deutschlandfunk, er habe das getan, was man von einem Verfassungsschutzpräsidenten erwarte: Er habe die Faktenlage mitgeteilt. Maaßen hatte Zweifel über ein Video geäußert, auf dem ein ausländerfeindlicher Übergriff in Chemnitz zu sehen ist. Kuffer sagte dazu, damit sei nicht gemeint gewesen, dass es sich möglicherweise um eine Fälschung handele. Maaßen habe vielmehr darauf hinweisen wollen, dass der Titel des Videos nicht zum Inhalt passe. Das Video zeige keine Hetzjagd, sondern es zeige, wie eine Person über eine kurze Strecke einer anderen Person nachsetze, so der CSU-Politiker.